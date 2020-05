$!El truco de lavarte el cabello correctamente

Una cabellera sana requiere alimentación balanceada, tomar suficiente agua, ejercitarse para estimular el crecimiento y crear hábitos que van desde el peinado hasta cómo te lavan o te lavas la cabeza. La limpieza es el principio de una rutina saludable tanto en la piel como en la cabellera, ya que de que cómo lo hagas dependerá la efectividad de los pasos siguientes y he aquí el gran error que muchos cometemos semanalmente. A continuación te decimos cómo hacerlo paso a paso:

Movimientos. Lo ideal es que lo apliques con el cabello mojado con agua a temperatura ambiente, ya que la caliente puede abrir la cutícula de la hebra innecesario en este paso, hacerlo abre la posibilidad a resecarlo. Cuando hagas los movimientos hazlo de manera circular y fluida, procurando no agitar mucho, ni ejercer presión extrema en el cuero cabelludo, porque sobre estimula el área, lo cual puede generar cebo y caspa en los próximos días. No estrujes, hacerlo debilita la hebra, ellas se limpian en el mismo proceso de movimientos circulares.

Retira el champú. Enjuaga totalmente el cabello. Es importante que no te queden residuos del producto en tu cabello; presiona sutilmente con las manos mientras lo aclaras, por favor no lo exprimas como si fuera un suáper no es necesario, con que presiones ligeramente es suficiente para retirar el exceso de agua para continuar con el acondicionador.

Aplica acondicionador. Este también debe corresponder a la naturaleza y condición que tenga tu cabello, tiene la función de suavizar para peinarlo, ya que en estado de humedad es hipersensible, además de protegerlo con una capa fina que aporta brillo y flexibilidad para que sea más manejable. Una vez desenredes retira con abundante agua, finaliza presionando para quitar el exceso de agua, usa una toalla para mejores resultados; eso sí, ni se te ocurra hacerlo como en los anuncios de televisión en los que se frotan sin piedad, ésto lo maltrata.