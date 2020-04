$!Guía de cuidados para mantener tus uñas en buen estado durante la cuarentena

Las uñas forman parte esencial de nuestra apariencia y dicen mucho de nuestro cuidado personal. Por mejor vestida y arreglada que estemos, si nuestras uñas están sucias, feas o con un esmalte que parece que fue aplicado hace añales, simple y sencillamente lucimos descuidadas.

Hace poco mas de un mes atrás, mantener esta parte de nuestro cuerpo no era problema, pues bastaba con ir al salón de belleza para obtener una manicura y salir impecable. Sin embargo, la cuarentena lo ha complicado todo; ahora nos hemos visto en la obligación de trasladar nuestras rutinas de belleza a casa. Es por ello que te traemos algunos truquitos y recomendaciones básicas para que el confinamiento no sea excusa para no poder lucir unas uñas sanas y bien cuidadas.

Protégelas de la humedad y las agresiones. Así como ahora usas guantes para salir a hacer tus compras o ir al banco, también debes adoptar el hábito de usarlos para los quehaceres domésticos. Esto no solo te puede ayudar a no estropear tu esmalte, sino que también evitará que tus uñas estén en contacto constante con la humedad y los jabones, lo cual, pro si no sabías, provoca que se deterioren y hasta que aparezcan hongos.

Hidrátalas. Ya te habíamos compartido remedios caseros para hidratar tus manos, pero es importante que sepas que las uñas también necesitan ser hidratadas para estar sanas y fuertes. Para ello puedes aplicar una mezcla de aceite de oliva y de ricino, una infusión que le proporciona los nutrientes que necesitan además de que ayuda a endurecerlas.