La piel perfecta es tendencia y en L´Oréal se saben el truquito

Desde la semana pasada se inició el Mes de la Belleza de La Sirena, como es habitual distintas marcas interactúan con los clientes a través de experiencias con sus productos, tal fue el caso de L´Oréal, que en persona del maquillista puertorriqueño Jason Guasch, reveló las tendencias 2020 del maquillaje; y a más de eso, enseñó cómo lograrlas.

Lo mejor de todo es que no es para nada complicado, la principal de todas es “Make Up, No Make Up”, que invita a cuidar la piel mientras la exhibes libre de imperfecciones. No es una novedad, lo que sucede es que ha llegado para quedarse porque es el punto de partida para cualquier transformación de impacto que le quieras dar al rostro o tan simple como personalizarlo como gustes, desde dejarlo al natural hasta lograr una explosión de color.