Esta temporada existe pasión por el “brilli brilli”, los tonos elevados y los detalles joyas. Se dice un “hasta luego” a la laca de uñas roja, no es una despedida definitiva, la manicura “rouge” no caduca, es un clásico de la belleza.

Famosas que crean tendencia

Son muchas las “celebrities” que, poco a poco, se han ido familiarizando con esta nueva tendencia estética hasta convertirla en su aliada perfecta para potenciar su imagen y conseguir más seguidores en su redes sociales.

La cantante Rosalía se ha convertido en la reina de las uñas XXL. Con pedrería, con forma de bailarina, degradadas o cuajadas de piedredas de fantasía son los diseños preferidos de esta artista.

El clan Kardashian, que viralizan todo aquello que llevan, fueron unas de las primeras en unirse a esta nueva moda. Más concretamente, Kylie Jenner, que suele decantarse por las uñas de gel en su máxima longitud y en tonos variados, desde los flúor hasta los más neutros.

Pero esto no queda aquí, ya que el rostro de las protagonistas del reality “Keeping Up with Kardashians” no solo aparece en cualquier pantalla, anuncio o revista, sino que la esteticista rusa @nail_sunny hace diseños de manicura inspirados en las hermanas.

Otro apunte en este sentido son las manicuras de Rihanna, con un toque sexy a la par que arriesgado, donde la pedrería, los tonos dorados y el estilo barroco suelen acaparar la atención de los focos cada vez que sube una instantánea a su cuenta de Instagram o acude a algún evento.