$!¿Qué cirugías estéticas se están realizando los hombres?

Las cirugías estéticas ya no son solo para mujeres. Con el pasar del tiempo la forma en que la gente se comunica ha cambiado, haciendo que el hombre se preocupe más por su imagen. Ya no se trata de un mercado que pide solo a las mujeres lucir bien, ahora esta exigencia también la tienen los hombres.

1. Implantes de pantorrilla: según el cirujano este es uno de los principales procesos que se están realizando los hombres: “ponerse piernas”. Esta es una cirugía que está aumentando en el mercado masculino porque es muy común que los hombres dominicanos, por la genética afro que tienen, desarrollen una buena musculatura superior, pero no tengan mucha pantorrilla. Esta situación, dependiendo de la ropa o del traje de baño, muestra una cierta pérdida de sintonía, porque en ocasiones el hombre está fuerte por el gimnasio y luce grande, con una caja torácica masculina fuerte, pero tiene las pantorrillas muy finas. Entonces con este implante se logra armonizar más el cuerpo.

Según explica, a diferencia de las mujeres, el hombre no se acompleja por arrugas, o por la boca, pero sí por la nariz y más en nuestra sociedad con la descendencia afro que se niega. Muchos quien ser un “negrito fino” por eso esa cirugía siempre está en el menú de cirugías masculinas.

Al referirse a la posible deformación, el doctor asegura que como en la cirugía no se corta el músculo, y todo lo que se hace se logra con la grasa, si el músculo crece lo único que va a pasar es que se verá más.

Según explica, para esta cirugía lo primero que el hombre debe tomar en cuenta es estar en su peso ideal porque si está muy gordito el resultado se ve ficticio. En el proceso no se corta el músculo, sino más bien se derrite la grasa, se hace una retracción de piel y mientras esa piel se pega se van diseñando las líneas que se quieren marcar.

“Muchos hombres, que estuvieron guardados en la pandemia, y no pudieron hacer ejercicio, resolvieron con esa cirugía, para cuando llegara el verano estar listos. En general hay mucha gente que aprovechó la pandemia para hacer estos procedimientos”, comenta Clime.

5. Trasplante de cabello: esta ha evolucionado mucho, hoy en día ya no se corta, sino que se usa una máquina que permite que no quede la cicatriz en el dorso, que era lo que molestaba a muchos pacientes. Según Clime esta cirugía va también en aumento, pero quizás no se practica tanto como pudiera porque socialmente nuestra cultura acepta al hombre calvo.