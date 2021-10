$!¿Qué debes tomar en cuenta antes de someterte a un aumento de glúteos?

Existen varios métodos para realizar un aumento de glúteos. Según Clime, los aumentos de glúteos pueden ser realizados de manera permanentes con implantes o con grasa, pero asegura que la opción más conveniente para un paciente dependerá de varios factores, entre estos la cantidad de grasa disponible que tenga el paciente, el volumen deseado y la masa muscular.

“Durante la cirugía, los cirujanos utilizamos diferentes métodos (centrifugas, decantar, filtros, etc.) para seleccionar el tejido grasa viable para ser injertado en los glúteos. No toda la grasa injertada va a sobrevivir el proceso, pues aproximadamente el 30 % será reabsorbida por el cuerpo. Un punto importante a resaltar es que el cuerpo no tolera exageraciones, por lo que no es posible, sensato y mucho menos estético colocar cantidades desproporcionales de grasa”, dice Clime.