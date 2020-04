$!¿Qué puedes hacer por tu pelo en casa?

Si es de los que se lava el cabello a diario, en las actuales circunstancias, Pedraz no lo desaconseja. "Como cualquier otra parte del cuerpo se ensucia día a día" y es especialmente necesario en quienes tengan tendencia al sebo en el cabello. Sin embargo, recomienda que para aquellos con pelo seco que lo laven en días alternos o dos o tres veces por semana .

Aunque no es lo deseable, las circunstancias son las que son, comenta el estilista Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, quien recomienda "ceñirse a retocar la raíz".

Lo primero a tener en cuenta es el uso de ropa vieja y una toalla "que no importe manchar", es mejor aplicar el producto con guantes y aconsejable rodear con vaselina el contorno del rostro, las orejas, el cuello y la nuca para evitar manchas o irritación en la piel. Según el estilista, hay que leer bien las recomendaciones del fabricante del producto adquirido y empezar por "probar la fórmula en un mechón en la zona de la nuca", de esta manera además de descartar una reacción alérgica, se podrá comprobar cómo va a quedar. Es preferible que el pelo no se haya lavado ese día por dos motivos: porque el cabello limpio hace que el tinte “agarre” menos y porque el pelo es más sensible a posibles irritaciones.

Si es la primera vez que compras el producto es recomendable que elijas un tono más claro de lo que piensas "porque una vez aplicado, suele ser más oscuro de lo que parecía en la carta de color" y porque hay que ajustarse al máximo al tono que se tiene en ese momento la raíz.

Eduardo Sánchez aconseja seguir los tiempos de exposición que marca el fabricante. "Se suele pensar, erróneamente, que dejándolo más tiempo cubrirá más, pero no es así". Lavar y aclarar muy bien hasta que salga el agua clara es lo idóneo para "asegurarte de que no quedan restos de pigmentos en tu pelo".

Lo mejor: finalizar con agua tibia o fría para sellar la cutícula y ayudar a que el color se asiente. Una vez terminado el proceso, Sánchez recomienda aplicar una mascarilla de medios a puntas extendiéndola bien con la ayuda de un peine de púas anchas para "reparar e hidratar" el cabello en profundidad. Y, paciencia, "el color definitivo se aprecia transcurridos un par de días, cuando los pigmentos se van matizando", añade Eduardo Sánchez.