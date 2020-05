$!Tres mascarillas caseras para hidratar el contorno de los ojos

Aunque no lo creas el uso de pantallas podría ser la principal causa de que día tras día nos estemos levantando con ojeras, ellas avejentan el rostro y nos bajan el ánimo de tan solo mirarnos al espejo. Otras causas que agravan estas enemigas de la belleza es el bajo consumo de agua, las comidas no saludables, retención de líquidos, no dormir correctamente, la menstruación y otros cambios hormonales ... en fin, son muchas las razones por la que pueden aparecer, pero también abundan soluciones en caso de que ya la tengas, como las mascarillas caseras.

A continuación, algunas soluciones naturales y muy efectivas de las que te puedes apoyar para tratar las ojeras, pero antes, recuerda identificar cuál es la causa y evítala para que los remedios sean solo como prevención que es la opción más efectiva.