$!Trucos de belleza que se han hecho virales en redes sociales

Del inglés, “baboso”, el término “slugging”, tan popular en Tiktok, da nombre a otro truco de belleza. En este caso, se trata de hacer un tratamiento profundo de hidratación o nutrición, aplicando crema hidratante o vaselina en abundante cantidad para dejarla actuar toda la noche.Pero, si bien este “tip” viral puede servir para combatir puntualmente problemas como la sequedad, la irritación o la descamación; no se debe abusar de él. Ni la vaselina ni la crema hidratante son productos pensados para este fin y podría derivar en un exceso de grasa o ser irritante (dependiendo de los ingredientes de la crema).

Sin embargo, la “K-Beauty” o cosmética coreana lleva ya años contando entre sus productos estrella con algunos formulados específicamente para esto: las mascarillas nocturnas, que se aplican al irse a dormir y se aclaran a la mañana siguiente o, a veces, no necesitan aclarado y se absorben durante la noche.

La peligrosa depilación con lija.

El título de este truco no da lugar a dudas sobre lo que es: usar papel de lija para depilarse la piel. Así es: bricolaje y cosmética pueden ir de la mano en tiempos de internet. Ni que decir que, aunque esto sirva para eliminar el vello, la lija (o las limas de uñas, que también se han visto) no solo no se ha creado para este fin, sino que es perjudicial utilizarla de este modo. La razón es simple: arrastramos también la piel, pudiendo causar heridas e irritaciones. Eso sí, existen depiladores que funcionan también mediante la frotación y cuya textura es similar a la lija o la lima, pero adaptados al uso sobre la piel para no ser tan agresivos.

Nariz de revista sin cirugía. El hashtag “#NoseJob” reúne más de 3.000 millones de vistas en Tiktok y, aunque puedan encontrarse vídeos de todo tipo de arreglos de nariz, cirugías incluidas, hay un truco para moldear esta parte del rostro que ha cobrado mucha popularidad.Se trata de un aparato consistente en una especie de clip, de venta en tiendas “online” como la popular “Shein” que, utilizado en la nariz durante 30 minutos, la eleva levemente y le da una apariencia más respingona y fina.

Maquillajes virales para triunfar