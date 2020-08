$!En el gimnasio me recomendaron tomar ‘quemadores’ (1/3)

El término “quemador de grasa” es ampliamente utilizado, sin embargo, se refiere a suplementos dietéticos que suponen aumentar el metabolismo de las grasas, disminuir su absorción, aumentar el gasto de energía, aumentar la oxidación de las grasas durante el ejercicio o causar adaptaciones que alteren el metabolismo de las grasas (Jeukendrup, 2011).

La lista de ingredientes que componen estos suplementos es muy extensa, resaltando dentro de los más comunes la cafeína, carnitina, té verde, ácido linoleico conjugado (conocido como CLA por sus siglas en inglés), extracto de forskolina, picolinato de cromo, fucoxantina y otros.

Generalmente se acepta que la cafeína puede aumentar la tasa metabólica en reposo (cantidad de energía en reposo) a través de activación de receptores adrenérgicos beta, así como otras vías de orden bioquímico. Se encontrará en altas dosis, combinadas con té verde o con otras sustancias, siendo relevante mencionar que el exceso de cafeína tiene influencias en la frecuencia cardiaca y presión arterial.

Los efectos en el peso y tejido graso de estos suplementos nutricionales no han sido ampliamente estudiados. La evidencia científica hasta la fecha es muy escasa, principalmente por la variabilidad de sus formulaciones, pero también, porque la industria que formula estos productos no cumple con regulaciones estrictas y como se ha explicado antes, los suplementos nutricionales no tienen aval por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés).

El uso de té verde y cafeína en dosis moderadas no produce efectos secundarios indeseados, pero las dosis en estos suplementos confieren un alto riesgo cardiovascular para sus usuarios, encontrándose algunas publicaciones donde se reportan casos de daño hepático (en el hígado) como es el caso de un producto llamado LipoKinetix con varias alarmas por las instituciones de seguridad pertinentes.

Notemos que la recomendación de estos productos se realiza sin considerar una evaluación cardiovascular y de función hepática, lo cual nos alarma y nos invita a ser menos flexibles con la utilización de suplementos ‘naturales’ que por tener ingredientes de origen vegetal no traducen inocuidad. Recuerde que la pérdida de grasa corporal no ocurre con atajos.