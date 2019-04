$!Cómo sacarle provecho a la tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito se parece a un martillo: puede ser utilizado para construir una casa o romper una cabeza. El que inventó el martillo no buscó su mal uso, al igual que el inventor de la pólvora. Siempre aparecen personas que por desconocimiento, maldad o falta de inteligencia emocional pueden dar un uso dañino al martillo, a la reacción atómica y a la tarjeta de crédito.

Entender que somos los responsables de darle un buen o mal uso a la tarjeta de crédito es primordial para sacarle el máximo de los provechos. Los bancos ni las administradoras de las tarjetas nos obligan a pagar intereses; es una opción que tenemos si no podemos pagar lo que ya consumimos.

Aclarado este punto, veamos algunas ventajas que podemos sacarle:

Programa de puntos: Casi todas las tarjetas de crédito devuelven parte de lo consumido en forma de premios. Se acumulan, por lo general, de acuerdo a lo que gastamos. Lo importante es hacer el cálculo de lo que representa el premio en porcentaje de lo consumido. Cada operador le pone beneficios extras a sus tarjetas como son: Seguros (de viaje, renta de autos, de salud, etc.), descuentos en compras, y otras ventajas que dependerán del uso tarjeta y de la categoría de la misma (locales o internacionales, Oro, Platino, Black...)

Imagen crediticia: Desde pequeño vi a mi abuela comprando para pagar a final de mes. Le pregunté por qué lo hacía si tenía dinero para pagar. Su respuesta: “Por si un día no tengo”. La intención era tener una imagen de pagadora por si un día no tenía el flujo de caja suficiente para pagar de inmediato. Cuando tenemos una tarjeta de crédito y la manejamos bien, demostramos a quienes miren nuestro historial que somos disciplinados y sabemos manejarnos con el dinero de otros. Podemos necesitar un crédito para comprar una casa, para iniciar un negocio, para emergencias, etc. Es muy importante manejarse bien y crear una excelente imagen crediticia.

Pagar más tarde: Puede ser algunos días o hasta más de un mes. Pero cuidado, sólo tiene efecto el primer mes, desde ahí en adelante ya comenzó a vivir por adelantado y existe el peligro de no poder pagar y comenzará a erogar intereses y mora.

No andar con dinero efectivo: Es un riesgo conocido por todos, prácticamente en todos los lugares del mundo. Robos y asaltos son un lamentable pan nuestro de cada día.

Cada uno decide las ventajas que prefiere del dinero plástico.