$!Llegó la inflación: ¿quieres reducir tus gastos?

Lo ideal para combatir la inflación sería aumentar los ingresos en por lo menos el monto de la misma... si no es posible, la solución es reducir gastos. “¿De dónde?”, me preguntan algunos. Estamos acostumbrados a pensar que no hay forma de reducir gastos. Cuando aumentan los combustibles: ¿De dónde saca lo de pagar el aumento? La verdad es que uno no lo sabe, solo ajusta aquí y allí sin plan alguno y el mes termina igual.