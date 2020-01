$!Priorizar estresa

Un amable lector me escribió hace unos días con una pregunta muy típica para explicarme que tiene demasiadas cosas por hacer y no sabe cuál ejecutar primero. En un curso de manejo del tiempo le enseñaron a priorizar, pero cada vez se le acumulan más cosas en el escritorio. Evidentemente no había conseguido solución a su inquietud y sabiendo que trabajo el tema del tiempo decidió dirigirse a mí con su pregunta: ¿Qué hago primero?