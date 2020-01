$!Eventos adversos que afectan al niño

Las vivencias, privaciones y eventos negativos que sufre el ser humano en su niñez, le afectan de igual manera en su vida adulta. Los eventos adversos sufridos en la niñez tales como abuso emocional y violencia doméstica, han sido reportados en los EEUU y se han asociado a causas de enfermedad y muerte según datos aportados por una encuesta realizada por los CDC en ese país.

De 144,017 individuos que respondieron a dicha encuesta, que informaron haber sufrido al menos cuatro o más eventos adversos durante su niñez, tuvieron riesgos mucho más altos de sufrir enfermedad cardiaca coronaria, obesidad y enfermedad obstructiva pulmonar crónica, informó James Mercy, PhD de los CDC en Atlanta y sus colegas.

Los adultos que en su niñez padecieron eventos adversos fueron más propensos a sufrir depresión, privación socioeconómica y desempleo, comparados con los individuos que reportaron no haberlos padecido. Prevenir los eventos adversos en los niños, puede evitar 21 millones de casos de depresión que afectan negativamente la vida de los jóvenes como para no poder completar su escolaridad secundaria o no conseguir empleo informó Anne Schuchat, MD, CDC.

Dicha encuesta realizada entre 2015 y 2017 que incluyó preguntas sobre abuso físico, emocional, sexual, de sustancias, encarcelamientos, divorcios y violencia doméstica, todos habían sufrido algún tipo de evento adverso en su infancia. Sin estas experiencias negativas previas, los investigadores estiman, que los adultos con enfermedad cardiaca se reducirían en un 12%, los casos de depresión en un 44%, el número de desempleados se reduciría en un 15% y los fumadores y bebedores en un 33% y 24% respectivamente.

No hay dudas de que los efectos adversos que ha sufrido y sufre el niño en todo el mundo son causas importantes de la violencia que hoy vivimos: ataques masivos, abuso psicológico, físico, promiscuidad sexual, feminicidios e infanticidios. Drogadicción, vagancia, aburrimiento y una vida sin sentido. Tenemos que cuidar al niño, protegerlo y educarlo si queremos una sociedad más evolucionada y justa. Hace falta, una mayor, mejor y sostenida inversión en la salud y educación de la familia, en los niños y jóvenes del mundo. Un cambio radical, una verdadera voluntad política. De lo contrario, el futuro de la sociedad global será cada día más incierto.

REFERENCIA: Elizabeth Hlavinka, staff writer, Medpage Today. Adverse Childhood Events. November 05, 2019. Socioeconomic Hardship.