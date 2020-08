Recién nacido de madre con COVID-19

El niño recién nacido puede ser infectado por el virus que produce la COVID-19 luego de haber estado en contacto con una persona infectada. Algunos bebés han dado positivo para el virus después de nacer, pero se desconoce si se infectaron antes, durante o después del parto. La mayoría de los bebés infectados no han presentado síntomas o han sido muy leves. Sin embargo, se conoce de recién nacidos que han enfermado gravemente.

También, se han notificado nacimientos prematuros en madres positivas, pero no está claro que la prematuridad esté relacionada con el virus. Y es que a medida que la pandemia continúa, su impacto en los recién nacidos es cada día más incierto.

En estudios recientes, niños han tenido evidencias de infección por el SARS-Cov-2, unos nacieron con niveles de anticuerpos positivos para IGG e IGM y resultados negativos a la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), mientras otros han sido positivos a esta prueba.

Es poco probable que el virus tenga una transmisión vertical (madre-hijo), pues las pruebas para el coronavirus en placenta, cordón umbilical, líquido amniótico, secreciones vaginales y la leche materna hasta hoy han resultado negativas. Lo que parece ser cierto es que la transmisión en el recién nacido es horizontal, es decir, que no es madre-hijo a través de la placenta.

¿Debe el bebé nacido de una mujer con COVID-19 permanecer con su madre y ser amamantado? En China le cortan el cordón umbilical inmediatamente al nacer, el niño no tiene contacto con su madre, no puede ser amamantado y deberá estar aislado por 14 días. Mientras que la OMS recomienda el contacto piel con piel madre-hijo, alojamiento conjunto y lactancia materna para los niños nacidos de madres con COVID-19. La Sociedad Italiana de Neonatología, el Real Colegio de Pediatras y Salud Infantil y la Sociedad Canadiense de Pediatría apoyan el alojamiento conjunto y la lactancia materna con medidas adecuadas de protección, y esto solo no se hace en los casos de madres muy enfermas.

Respecto a este tema, hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, siempre deberíamos decidir objetivamente para preservar el derecho del niño recién nacido a ser alimentado de los senos de su madre.