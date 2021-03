“Girls In Tech”: derribando los estereotipos en el sector de las tecnologías

OnePlus para todos

En esta edición les traigo todo lo relacionado al más reciente evento de OnePlus, en el que por fin vemos lo que trae la empresa con la colaboración de Hasselblad y su interesante apuesta al segmento de relojes inteligentes.

Una colaboración inesperada. OnePlus pasó se de ser un competidor desconocido y de nicho para los entusiastas de las tecnologías a una reconocida empresa con grandes productos para las masas. Hace unos días la marca anunció su más reciente equipo el “OnePlus 9 Pro”, con el cual jugaron a lo seguro con el diseño, un monolítico con cristal en ambos lados y bordes en metal. La pantalla mide unas 6.7 pulgadas de tamaño con resolución 3216x1440 pixeles, con un tiempo de actualización de 120Hz por segundo. Dentro de este se encuentra un procesador Snapdragon 888, 12GB de RAM, 256GB de almacenamiento y una batería de 4,500mAh con capacidad de carga rápida de 50W. Pero la gran innovación viene de la colaboración con la reconocida empresa de cámaras Hasselblad, la cual trae al móvil un sistema para la mejora de colores en la toma de imágenes. El lente principal tiene unos 48 megapíxeles, el segundo es un ultra amplio con 50MP y el tercero tiene un telefoto de 8MP. Sin embargo, un elemento por el que ya no es conocido la empresa es por desarrollar equipos poderosos a precios asequibles, y este no es el caso de este modelo. Precio: US$ 1,069.

Más económico. Al igual que otros grandes del mercado, OnePlus lanzó una versión no Pro de su buque insignia; dicho modelo es más económico y viene con algunos compromisos. Dentro de estos destaca la elección de materiales de construcción no Premium, plástico en la parte trasera y en los bordes del móvil. La pantalla es de unas 6.5 pulgadas y la resolución disminuye a los 1,080p, pero mantiene los 120Hz de tiempo de actualización. En cuanto a las cámaras, esta vez cuenta con un doble lente, siendo el principal de unos 48MP y un ultra amplio de 50MP. Pero en cuanto a las características internas el móvil comparte el poder de su hermano mayor con el más reciente procesador, Snapdragon 888, 8-12GB RAM, 128-256GB de almacenamiento y una batería de 4,500mAh. Si no te molesta perder calidad en los materiales y un lente para telefoto, tampoco lo hará el valor del equipo. Precio: US$ 729.

El primero. Los fanáticos de la marca esperaban mucho por un reloj inteligente de OnePlus, en esta ocasión la empresa China sorprendió con un diseño minimalista, con una pantalla de 1.3 pulgadas y bordes de acero inoxidable. En cuanto a las capacidades, el equipo monitorea pasos, ritmo cardíaco, altitud, sueño y más de 110 tipos de ejercicios. Sin embargo, el reloj no trae capacidad para aplicaciones de música como Spotify, por lo que el usuario tendrá que transferir de manera manual las canciones que desee. Lo mejor del reloj es su autonomía de 14 días gracias a sus 402mAh. Este no es el mejor smartwatch del mercado, pero es una buena opción por el valor del gadget. Precio: US$159.