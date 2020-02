Demasiado pequeño para separarlo de la madre

El comportamiento que tiene tu perrito es que cuando un cachorro es separado de su madre es normal que en los primeros días presente ansiedad, no quiera comer, tenga un poco de diarrea y vómito por el cambio de alimentación. Con el tiempo verás que se acostumbrará a su nuevo hogar. Si notas que tu perrito sigue con los vómitos después de 24 horas, acude al veterinario para un chequeo y descartar cualquier enfermedad.

Respuesta: Tu perrita solo tiene 40 días, si esto es cierto y no te equivocaste con respecto a la edad, no puede tener todas las vacunas, solo debe estar desparasitada, porque a los 45 días es que empieza el calendario de vacunas, por eso los cachorros deben ser adquiridos con dos meses de edad, ya que deben estar desparasitados y con la primera vacuna puesta. Si recibiste un cachorro con menos de 45 días debes llevarlo al veterinario para comenzar a aplicarle las vacunas correspondientes.

Pregunta: hola, doctor, tengo un Poodle de un mes y cuatro días. Tiene todas las vacunas excepto la que se pone a los 40 días. Hace dos días la separamos de su madre y la cambié de su casa a mi casa. Solo le di alimento para cachorros molido y mojado con agua tibia; come muy poco, tiene vómito, náuseas y temblores. Quisiera saber si está enferma o es producto del estrés de cambio de casa y separación de su madre? Por favor ¡ayúdeme!

Pregunta: Dr. Munir, le escribo porque tengo un perro Huskey Siberiano que tiene 11 meses. Es saludable pero ahora me parece que está enfermo pues no está haciendo la materia fecal sólida y tiene como color blanco, como si fuera gusanitos. Además, no está comiendo como lo hace siempre.

Respuesta: Por la presencia de gusanitos en las heces, no cabe duda que tu cachorro tiene una parasitosis y esto es la causante de que las heces estén así. Te recomiendo verificar cómo están sus vacunas y recuerda que los perros se desparasitan cada tres meses, para tenerlos libres de parásitos.