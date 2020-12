$!Testículos en los perros

Pregunta: Doctor, creo que mi perro tiene un solo testículo; solo le siento uno. El tiene un año y cuatro meses. ¿Esto le puede presentar problema?

Respuesta: Muchos propietarios acuden a mi consulta al apreciar que su cachorro no tiene uno o los dos testículos. Los animales pueden ser monórquidos (un solo testículo en la bolsa escrotal) o criptórquidos (ausencia de ambos testículos).

Debes tener en cuenta que este problema no suelen impedir la reproducción, pero, también, debemos saber que esto suele ser transmitido a las siguientes generaciones. No debes de cruzarlo ya que se considera hereditario, y debes llevarlo a evaluar con el veterinario para que él determine si merece cirugía o no y qué tan grave sea el caso.

Pregunta: Hola doctor, ¿existe algún perro que produce menos alergias en humano que otros?

Respuesta: No existe un perro o gato menos alérgico que otro, todos podrían causar síntomas alérgicos en las personas si estas son sensibles a las sustancias que ellos eliminan de sus cuerpos. No son los pelos, como se cree, los que producen las alergias, sino la caspa que producen.

En general, algunas razas parecen tener menos caspa, como son los poodle, terriers y schnauzers.