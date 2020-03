$!Cómo recuperarse de la pérdida de un hijo

Pregunta: Doctora, soy una chica de 22 años, me gustaría que hablara de un tema que acaba de pasarme: perdí a mi bebé. Estaba embarazada y mi bebé estaba chiquito. Yo quisiera consejos de cómo recuperarme emocionalmente por favor. De antemano gracias.

Respuesta: Aún veo con mucha tristeza cómo se maneja el dolor de perder a un bebé. La gente muchas veces entiende que no debe existir un proceso de duelo porque “tú no viviste con ese niño” y están equivocados. La mamá crea el vínculo desde que sabe que está embarazada; ella no solo comienza a imaginar cómo será físicamente, busca nombres, hace planes y un sinnúmero de cosas, sino que ya siente amor por su bebé.

Quiero que entiendas que es normal y sano el que te sientas mal. No debes llevarte de lo que mucha gente te dirá; que ahora es un ángel, que empieces a buscar otro, y paro de contar. No. Tú viviste una pérdida y eso duele. Debes asumir tu dolor, ese es un paso importante en el proceso de recuperación.

Sé que hay preguntas que se vuelven recurrentes en nuestra mente, por ejemplo, ¿por qué me pasó esto a mí? o ¿por qué mi bebé?, ¿por qué Dios fue tan duro conmigo?, pero lamentablemente para esas interrogantes no hay respuestas. No debes agobiarte por lo que pasó. Lo reitero, asume tu dolor, no lo escondas, pero no permitas que te consuma.

En cuanto a las cosas del bebé, debes quedarte con ellas hasta que estés lista para donarlas o regalarlas. Siempre ten presente que el duelo durará lo que tú quieras. La recuperación es en tu tiempo, no en el tiempo de los demás, pues la única que sabe por lo que estás pasando, lo que estás sintiendo eres tú. Ve a tu velocidad, no quieras estar bien para que los demás estén tranquilos.