$!El estrés y la salud

Pregunta: Hola doctora. Soy maestra y además mamá de un niño de 7 años, hace ya un tiempo me separé de su papá y me fui a vivir con mi mamá, resulta que desde hace semanas no se me quita un dolor en el cuerpo, por momentos solo me duele la espalda, pero hay días que hasta respirar me molesta. He visitado diversos especialistas y no me encuentran nada, el último que fue que es internista me dijo que asistiera donde un psicólogo, pero a la verdad no lo vi necesario hasta que hasta que le comenté a una prima y me animó a buscar esa ayuda, por eso le escribo, porque conozco su trabajo y sé que su opinión me ayudará.

Respuesta: Hola mi querida, las personas que como tú se dedican a otros, como es la labor de educar y formar a niños, tienden a sufrir desgaste emocional por no saber cómo drenar todas las emociones con las que lidian día a día, y más aún, con la situación de pandemia que les ha tocado enfrentar, donde tuvieron que adaptarse al sistema de educación a distancia, lo que se sumó a las realidades que enfrentan también en la vida personal.

Para una educadora, la empatía, la paciencia, la preparación diaria y la entrega a sus alumnos son valores imprescindibles que debe practicar a diario, así como el asumir los problemas del alumno y su entorno familiar, sin embargo –y sin darse cuenta– estas labores eventualmente terminan ocasionando un desbordamiento de emociones que si no se controla a tiempo pueden desencadenar molestias en el bienestar físico.

La separación y mudanza a casa de tu madre también es un factor de estrés, el cuerpo siempre nos habla cuando emocionalmente algo no anda bien; pienso que sería un excelente regalo que te darías, el entender qué cosas pueden estar afectándote y sin saber lo has normalizado.

Es importante que sepas los beneficios que puedes conseguir al buscar orientación de un psicólogo. La psicoterapia te va a ayudar a identificar y regular tus emociones de forma inteligente, lo que va a convertirte en una persona emocionalmente más fuerte; y te va a facilitar herramientas para que te adaptes de mejor manera a las situaciones que se presenten en tu vida.