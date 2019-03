Él no me quiere escuchar

Pregunta. Hola doctora, me atrevo a escribirle porque me siento muy mal, tengo una relación de pareja en la que estoy sintiendo que la mayor parte del tiempo es puro conflicto. He tratado de hablarlo con él, pero siempre me dice que los problemas ocurren por mi culpa, que es él quien tiene que aguantarme y no me da chance de explicarle mis razones y lo que siento. Necesito que él cambie doctora, deme un consejo para lograrlo, no quiero que mi relación se termine.

Respuesta. Mi querida, me estás hablando de dos situaciones que no son nada sanas ni convenientes. Lo primero es que tu pareja no está dispuesta a escucharte y lo segundo es que tú deseas cambiarlo, esto solo produce el desgaste de la relación.

He visto algunas personas que prefieren tener discusiones acaloradas por el hecho de no admitir que pueden estar equivocadas y entiendo que esto es orgullo, soberbia, así como también poca empatía hacia la pareja pues no le interesa saber cómo te sientes en el proceso.

Esto no es para nada bueno, porque va marcando distancia en una relación que puede caer en el silencio y luego en la ruptura emocional.

Debes cuestionarte si vale la pena lidiar con este tipo de situaciones. Ante todo conversa con él y explícale cómo te sientes, quizás cuando él vea las consecuencias de su necesidad de tener la razón siempre, entienda que no tiene ninguna recompensa que valga la pena y comience a desarrollar la madurez necesaria para asumir un error o simplemente entender que nadie tiene la verdad absoluta.

Mi última recomendación para ti es que no sacrifiques nunca tu opinión, que no te tragues tus comentarios por llevar la fiesta en paz. Si el otro no está dispuesto a escucharte significa que no te valora lo suficiente para que tú le entregues tu vida. Te invito a dar pasos que te permitan cultivar tu seguridad y autoestima.