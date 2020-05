$!La tiene abandonada y le pide que se vaya...

Pregunta: Hola doctora espero que usted me lea. Estoy en una situación que solo Dios sabe. Mi pareja está en chats con muchas mujeres, le he descubierto muchas conversaciones y él me dice que es un coro, no me dedica tiempo solo viene a comer y a dormir y ni en cuarentena está en casa. Me siento mal porque él me ha dicho en varias peleas que me vaya de su casa. Tenemos 3 hijos, tengo 20 años y siempre me siento deprimida porque también me vive haciendo sentir mal, enseñando cuerpo de mujeres que no tengo. Ayúdeme doctora, soy su seguidora de hace mucho tiempo.

Respuesta: Lo primero que debes priorizar es tu estado anímico, pues si no te encuentras emocionalmente estable no podrás tomar una buena decisión en tu vida, por lo que pongo total énfasis en que te priorices, es decir, que no busques ayuda para tu relación sino para ti. Entiende que tú eres lo más importante en este rompecabezas.

Esto no significa que el conflicto con tu pareja no sea importante, sino que, sin tu estabilidad no podríamos avanzar y resolver lo demás, es decir, ¿cómo saber lo que es mejor para nuestros hijos, para la familia y hasta para él si no estás en condiciones para decidir? No se trata de ser egoísta y olvidarte del mundo, al contrario, para poder arreglar todo, necesitas estar bien contigo misma y estar en paz con lo que sientes por ti y por los demás, desde allí partimos a lo básico que es el bienestar compartido y equitativo.

Posteriormente, buscaremos ayuda para la pareja y hasta para la familia si es necesario, pues en la desesperación de salvar la relación, no nos damos cuenta de que hace tiempo nos hemos ahogado y que por sacrificarnos ya estamos muertas por dentro, y de esta manera querida no vale la pena luchar e insistir por un amor.