$!No consigue olvidar una relación pasada

Pregunta. Hola Dra. Ana, le comento que vivo aferrada al pasado, ese pasado es un matrimonio que fue mi gran y primer amor del cual tuve que separarme por múltiples razones, pero pese a ello no consigo vivir a plenitud mi presente y con la familia que ya formé con otra persona, porque con él no tengo la misma conectividad emocional que tenía con mi anterior pareja y entre otras cosas como sentimientos de culpa, por no haber continuado en esa relación ya pasada.

Respuesta. Mi querida, lo que estás haciendo es castigándote por lo que pudo ser, pero ustedes en su momento decidieron terminar. No sé las razones y quizás hoy hasta las puedas cuestionar, pero ¿qué ganas con eso? El pasado no se cambia, lo único que puedes es aprender de él, no tratar de revivirlo, créeme que, aunque pudieras tener a esa persona de nuevo en tu vida las cosas ya no serían iguales, ambos han modificado tantas cosas que lo mejor es entender que arrepentirte no sirve de nada, pues hoy tienes una familia que no la has podido ni siquiera disfrutar porque te pasas todo el tiempo comparando.

Pienso que debes asumir tu cuota de responsabilidad y entender que nada es estático y debemos continuar no por las personas que están contigo sino por ti, que mereces avanzar, vivir, entender que nos podemos equivocar y que duele y que eso significa que amamos mucho.

La vida es un continuar a pesar de lo injusta que pueda ser y de no entender muchas cosas porque no siempre termina en cuentos rosas, no siempre quedan juntos para siempre, y somos nosotros que debemos buscar que la trayectoria del cuento sea lo más digna posible, cargada de bienestar, pero no bajo el peso de un pasado que no le aporta nada a nuestra vida y que no nos marca nuestro destino.

Aprende a disfrutar la vida que tienes ahora y quítale fuerza a una ilusión que solo está creada en su cabeza.