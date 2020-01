$!4 modelos de crianza para educar a niños felices

1. Autoritario

El primero es el relativo a un estilo autoritario , en el que los padres son exigentes, no prestan mucha atención a la parte emocional y la obediencia está muy valorada. Son padres estrictos e imponen su criterio sin tener en cuenta la opinión del niño. La base es la disciplina severa.

2. Permisivo

Los niños que crecen en este entorno pueden tener un bajo rendimiento académico y no suelen reconocer reglas ni autoridad. Son niños habitualmente consentidos, caprichosos y pueden desarrollar actitudes de tiranos.

3. Negligente

En tercer lugar, está el estilo negligente. Como su propio nombre indica, este modelo se da cuando los padres están ausentes, no implicados en la pedagogía de sus hijos. Son fríos y distantes, no prestan atención a las necesidades de los niños y no establecen normas, aunque en ocasiones ejercen un control excesivo sin explicar o razonar el porqué.

Los hijos de criadores negligentes generalmente tendrán baja autoestima, no acatarán normas y tendrán bajos niveles de empatía.