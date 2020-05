$!5 destinos del sur que debes visitar al terminar la cuarentena

Que República Dominicana fuera seleccionada por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) como el mejor destino turístico de América y el 13 del mundo, no es coincidencia. Y es que, más que un eslogan del sector turístico, literalmente “RD lo tiene todo” y esto queda demostrado en el sur del país.

Aunque somos conscientes de que actualmente no podemos viajar por la situación provocada por el coronavirus, también no es menos cierto que con el confinamiento muchos han despertado su espíritu aventurero y han hecho planes que incluyen conocer los rincones más hermosos de esta tierra. Al finalizar la pandemia muchos quieren vivir de una forma distinta, experimentando nuevas aventuras y una que no puede faltar es conocer los rincones no tan explorados del sur.

El aventurero Carlos Torres (@carlostorresrd) te invita a que cuando finalice la cuarentena no dejes de visitar el sur, esta región del país tiene todo en un solo lugar: playas, ríos, balnearios, pozos y más, por eso recomienda cinco lugares que te encantarán. Y no te sorprendas si luego te compartimos una segunda parte de más lugares que esconde el sur.