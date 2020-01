$!5 ideas para incrementar tu motivación laboral

1. Recuerda tu porqué

¿Cuál es el propósito detrás de lo que estás haciendo? Si no es tan fácil responder esta pregunta, desplaza el “qué” o el “cómo” por unos minutos para recordar por qué estás aquí: ¿es tu pasión o la forma de proveer para tu familia? Esa respuesta te regalará el estímulo para mantenerte en rumbo.

2. Mira la visión más amplia

Cuando nos centramos en las tareas (y las quejas) del día a día, la motivación de disipa más rápido que un globo mal amarrado. Recuerda el “bigger picture”, el panorama general. Este se atará al paso anterior. ¿Qué lograrás por medio de tu trabajo actual? ¿Cómo beneficia a tus seres queridos? ¿Te permitirá hacer una diferencia en el mundo? ¿Te sirve como aprendizaje o escalón para seguir creciendo y alcanzar tus metas? Expande tu visión. Te darás cuenta que no estás tan atado como pensabas hasta el momento.

3. Divide tus objetivos en tareas manejables

Como la introspección, la reflexión y la respiración profunda no son para todo el mundo, pasemos a una acción más práctica. ¿Te abruman todos los objetivos que debes lograr? Desglósalos en tareas manejables e individuales a corto plazo. Break. Them. Down.