$!5 playas de República Dominicana que debes visitar al terminar la cuarentena

Viajar por los destinos más hermosos de República Dominicana, ahora mismo parece un sueño, ya que con el aislamiento que debemos respetar para evitar la propagación del virus Covid-19 resulta descabellado pensar en visitar esos destinos tan alucinantes como las playas con las que cuenta nuestro país.

“Yo no sueño de noche. Yo sueño todos los días. Yo sueño para vivir”, es una famosa frase del cineasta Steven Spielberg con la que invita a soñar para luego vivir. Con la crisis actual, muchos no tienen sueños, ni planes y esto puede afectar su estado de ánimo, por eso el aventurero Carlos Torres (@carlostorresrd ) propone hacer planes, y entre ellos está visitar cinco hermosas playas del país, que son amadas no solo por los dominicanos sino que son referencia de este país en el mundo.





1. Bahía de las Águilas, Pedernales