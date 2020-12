$!7 claves para evitar que tus hijos sean víctimas de violencia

2. Eleva su estima: la especialista asegura que los niños necesitan sentirse amados y valorados por sus padres. Por ello es vital celebrarles sus logros, y cuando las cosas no les salen bien o cometen errores retroalimentarlos de forma positiva.

4. Enséñale a decir “NO”, incluyendo a nosotros: la especialista recomienda que enseñemos a los niños a decir “no”, aunque ese “no” incluya a sus propios padres. Ya que ellos no deben acceder a algo que no desean. “Ellos deben entender que nadie tiene derecho de obligarles a hacer nada que ellos entiendan es inadecuado o inapropiado”, afirma.

7. Modela con el ejemplo: los niños son imitadores por excelencia, por eso la mejor herramienta para cuidarlos de ser víctima de violencia es actuando con el ejemplo: no usar un lenguaje inadecuado, ni palabras ofensivas, respetar a todas las personas con las que interactuamos y no permitir que nadie abuse ni use la violencia contra nosotros.