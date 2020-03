$!7 claves para hacer un área de trabajo en casa y ser más productivo que nunca

Como bien sabemos es importante elegir un espacio fijo para trabajar y establecer un horario para poder separar la vida personal de la laboral, ya que no sería funcional que, por estar en casa, bajemos el desempeño al ocuparnos en cosas del hogar, o por el contrario que nos olvidemos de la vida personal por ocuparnos día y noche al trabajo. También muchos recomiendan vestirnos como que vamos para la oficina para mantener ese personaje de trabajo y poder hacer un cambio en nuestra mente de cuando estamos trabajando y cuando no.

Recolecta todo lo que necesites entre: equipo, materiales, mobiliarios y demás. No incluyas cosas que no necesitaras, comienza con lo básico y ¡no te abrumes! (un escritorio o mesa, una silla, una computadora, lápiz y papel, un teléfono e internet).

3. Elige un mobiliario adecuado

Los muebles son como los lentes recetados, si compras los que no te gustan o no te hacen sentir cómodo, no lo usaras. Es importante que cuando estés organizando tu espacio de trabajo busques muebles que te conecten con el trabajo y que sean prácticos y funcionales para ti. Si vas a compras procura verificar sillas, sillones, escritorios, alturas de mesas, equipo calibrado correctamente, etcétera. Si no vas a comprar busca la mejor opción entre todas las posibilidades que tienes a mano.