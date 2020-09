$!7 consejos para fomentar una buena relación entre hermanos

2. Déjalos que tengan su espacio. Es ley de vida que mientras más tiempo pasamos con alguien, y más si es a la fuerza, más conflictos habrá. Por eso debes respetar la individualidad de tus pequeños y dejas que cada uno tenga su espacio. Nunca los obligues a estar o jugar juntos; más bien déjalos que creen sus propios momentos de complicidad espontáneos. Cuando esos momentos se den, no los interrumpas.

El simple hecho de que los hermanos sean esos ‘amigos’ que no elegimos y con los que nos toca convivir todos los días, es lo que, muchas veces, dificulta que pueda mantenerse la armonía. Y claro, aunque los conflictos son parte de todo tipo de relaciones, tampoco quiere decir que no haya nada que se pueda hacer como padres para lidiar con ello. Por eso hoy cinco se septiembre, a propósito de que se celebra el Día Mundial del Hermano, te damos siete tips que puedes poner en práctica con tus hijos para fomentar una buena relación entre ellos.

3. Dedícales el mismo tiempo. Uno de los errores comunes al que incurren los padres que tienen varios hijos es dedicarle más tiempo al menor, usando como excusa que, por el hecho de ser más pequeño, requiere de más atención. Todo niño, sin distinción de edad o condición, necesita sentir que le importa a sus progenitores y que estos sacan tiempo para él. Así que opta por elaborar un horario en el que dividas en partes iguales el tiempo que dedicarás a cada hijo para que vean que no hay favoritismos.



4. Instrúyelos a alertar en lugar de delatar. Los niños se toman las reglas muy en serio, por lo que no es de extrañar que cuando otros no cumplen con lo impuesto por los adultos, su primera reacción sea delatarlos. Como en el caso de los hermanos ir de soplón donde los padres a decir lo que hizo no es una buena forma de ganarse el cariño, debes enseñarles la diferencia entre delatar y alertar. En un artículo, el psicólogo Jamie Howard dice que mientras delatar puede ser un acto mezquino que busca meter al otro en problemas, alertar busca proteger del peligro y es una muestra de preocupación por los demás.



5. Escúchalos. Siempre que haya una pelea entre hermanos, escucha las dos versiones antes de inculpar a alguna de las partes. Como padres, muchas veces se tiende a suponer basándose en la actitud de cada hijo, sin embargo, no es lo correcto. Deja que tus pequeños expresen sus sentimientos hacia el otro y se desahoguen mientras tu actúas como mediador, haciendo que ambos se sientan comprendidos.