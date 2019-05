$!A lactar, sí, pero también ¡a comer bien!

No existe una dieta específica para la lactancia, pues deben continuar las mismas recomendaciones sugeridas antes, durante y después del embarazo. La diferencia es, esencialmente, el aporte de calorías (se requieren unas 500 calorías adicionales).

Sobre esto conversamos con la doctora y especialista en nutrición y alimentación Erika Pérez quien nos aclaró algunas dudas como, por ejemplo, si es correcto llevar o no una dieta baja en calorías durante la lactancia. “La lactancia es un periodo donde existe un gasto energético adicional por la producción de leche y este déficit requiere un mayor aporte de nutrientes y energía (calorías) para satisfacer las demandas del bebé”, nos explica.

Cuesta mucho romper los mitos y abundan muchas de estas fábulas en torno a las madres, los hijos y la lactancia. Cada año se llevan a cabo peticiones y campañas para motivar la lactancia y promover los beneficios que conlleva tanto para la madre como para el recién nacido y usualmente se recomienda no comer ciertos alimentos para evitar que la salud del bebé se vea afectada de alguna manera, pero ¿qué dieta debe llevar la madre para proteger su propia salud mientras está lactando?

LOS ALIMENTOS QUE NO DEBEN FALTARLE A MAMÁ

Ahora bien, con esto no te estamos mandando a “comerte el mundo”. Como mencionamos antes, durante estos meses en que estás siendo el sustento alimenticio de tu bebé necesitas calorías y energías extras.

Salvo casos excepcionales de riesgo o complicaciones, pensar en cómo se ve tu cuerpo ahora por una que otras libras de más no es sano para tu estado físico ni mental. Por lo que sí debes preocuparte ahora es por comer, a las horas correspondientes y hacerlo bien. La experta explica que en esta etapa vienen bien todos los alimentos de una dieta saludable y balanceada. “Un consumo diario de frutas y verduras, carnes magras y pescados, cereales integrales (panes, pastas, arroz), grasas saludables (aguacate, aceite de oliva, nueces) y lácteos descremados”, indica.

AHORA BIEN, ¿QUÉ DEBES EVITAR?

“Desde inicios de los años 70 se conocen los efectos del alcohol sobre el feto con la publicación del síndrome alcohólico fetal: niños con cabezas pequeñas, frente amplia, nariz corta, ojos parecidos a los del síndrome de Down y un hallazgo constante: el retraso mental”, escribe el pediatra Marcos Díaz Guillén en su columna “Hablando con el pediatra”. ¿Queda claro que el alcohol es la primera prohibición en la lista? Además de esto, la doctora Pérez recomienda llevar las mismas restricciones alimentarias durante el embarazo: limitar la cafeína (café, bebidas energéticas, sodas, chocolate) y evitar pescados crudos y lácteos no pasteurizados. Sobre ciertas verduras que producen “cólicos en el bebé”, Pérez asegura que no deben ser sacadas de la dieta, pero sí la leche de vaca que, en caso de tener intolerancia a la lactosa, podría producir gases o flatulencias tanto en la madre como en el bebé.