$!Amor en tiempos del “ghosting”

Fue después de una cita más, aparentemente perfecta, en la que se habían despedido con la misma intensidad de siempre. Cuando Ana llegó a casa, no recibió respuesta a su mensaje de buenas noches, lo que hizo que durmiera intranquila, pese a que trató de no darle importancia.

Llevaba semanas chateando con Marco, y no podía sentirse más feliz. Desde que se habían dado “match” en la aplicación Tinder, la química entre ellos había sido evidente. Tanto, que no tardaron en seguirse mutuamente en Instagram y, muy pronto, intercambiarse los números de teléfono para hablar por WhatsApp.

Y, al terminar la jornada, la joven descubrió, asustada, que no solo no obtenía respuesta por WhatsApp, sino que los perfiles en Instagram y otras redes sociales de Marco habían desaparecido. No es que ya no la siguiera, es que, o la había bloqueado, o esas cuentas se habían borrado.

Los datos están sobre la mesa: según un estudio del Journal of Social and Personal Relationship (https://journals.sagepub.com), un 25% de las personas afirman haber sido víctimas del “ghosting”, mientras que un 21% confiesa haberlo practicado.

Causas y consecuencias del amor fantasma

El “ghosting”, evidentemente, tiene consecuencias. La psicoperapeuta Elisabeth J. LaMotte comentaba a BBC Mundo: “Para la víctima la experiencia puede ser muy dolorosa: el rechazo causa dolor, y el “ghosting” es un rechazo vago que hace que el proceso de duelo de la ruptura se alargue”.

A su vez, ahondando en la mente de los fantasmas, LaMotte apunta que “en ocasiones no son conscientes del daño que causan”. Además, “en algunos casos ellos han sufrido rupturas de relaciones que no han procesado correctamente”, añade la experta.

Ahondando en las causas, la psicóloga Maya Borgueta, de la organización californiana Lantern, explica al mismo medio que “el “ghosting” está relacionado con el querer evitar el conflicto”.

Ser víctima de ello, según Borgueta, “puede reforzar las inseguridades que uno tiene y afectar a sus relaciones futuras”.

Por otro lado, “también puede tener efectos psicológicos negativos en la persona que lo practica, que puede desarrollar un gran sentimiento de culpa y vergüenza, sintiendo que no es capaz de manejar los momentos difíciles de una relación”, indica Borgueta.

Sobre todo esto, Efe ha hablado con protagonistas de casos reales de “ghosting”, como Nuria, que confiesa que “habíamos planeado incluso un viaje juntos antes de que esta persona desapareciera”.

Y explica que “lo peor fue pensar que podía haberle sucedido algo malo, como negando lo evidente, para después pasar a preguntarme qué habría hecho yo mal e incluso llegar a dudar sobre si la relación había sido real”.

Otro joven, Manu, afirma haber sido, tanto víctima del “ghosting” como haberlo practicado: “cuando lo he hecho ha sido porque había alguna cosa que me preocupaba a la hora de seguir con la relación, pero de la que no me veía capaz de hablar. Y, cuando me lo hicieron a mí, me dolió bastante”.

Al igual que él, Clara dice que nunca le han hecho “ghosting”, pero que sí lo ha practicado, “un par de veces”. Y relata: “era adolescente, y no sabía gestionar las relaciones. Fueron dos casos de personas con las que ya no me sentía bien, pero a las que me veía incapaz de dejar directamente porque me daba miedo el conflicto y no quería presenciar el dolor”. EFE/REPORTAJES/Nora Cifuentes