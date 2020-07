$!Aprende a desconectar si todavía trabajas en casa

Ahora que sabemos que el teletrabajo llegó para quedarse, no está de más poner en práctica unos cuantos consejos para que no alargues tus jornadas y aprendas a desconectar sin sentirte culpable. No hacerlo puede repercutir negativamente en el desempeño de tus tareas y en tu salud.

1. Pon un horario y no intentes terminar todas tus tareas en un solo día. Es imprescindible fijar un horario (y respetarlo) y unos objetivos específicos y manejables para cada jornada. Ese horizonte registrado en nuestro cerebro te ayudará a ser mucho más productivo.

2. Mantén los espacios separados. Crea tu espacio de trabajo y no trabajes un día en la cama, al siguiente en el salón y al otro en la cocina. Busca un lugar que sea cómodo y te motive para no distraerte. Recuerda que debe haber una separación física entre la vida profesional y personal.

3. Adopta el modo avión. Sí, y no solo en tu celular, también en tu mente. Apaga todo y recuerda que la jornada laboral tiene un principio y un final.