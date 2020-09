$!Así es la extraordinaria “casa burbuja” situada en el corazón de Australia

Esta casa extraordinaria, ubicada en Karalee, un suburbio de primer nivel frente al río Bremer, conformada por once cúpulas entrecruzadas de 4 a 8 metros de diámetro, y diseñada por el arquitecto de renombre mundial Graham Birchall, es “una oda a la fuerza, la belleza y la sencillez del humilde círculo”, informa Shephard, de First National (www.actionrealty.com.au).

Una vivienda singular con un toque espacial

Esta vivienda también tuvo una cierta “inspiración cósmica”, ya que al diseñar sus ventanas -enclavadas en burbujas que se asemejan a globos oculares y con contraventanas con la forma del iris de un ojo y controladas a distancia- Birchall recordó que el vehículo Mars Rover, de la NASA, tenía “una de estas cosas”.

Birchall llamó a la agencia espacial estadounidense y le dieron una dirección de correo electrónico para que les escribiera explicándoles lo que quería y dos días después de hacerlo recibió algunos dibujos de este vehículo motorizado diseñado para desplazarse por la superficie de Marte. “Esos dibujos no me ayudaron en absoluto, pero aún me sorprende que me los hayan entregado”, confesó Birchall con humor al periódico ‘Ipswich First’ en 2017.