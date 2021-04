$!¿Aumentaste de peso durante la pandemia? ¡Culpa al estrés!

Si has experimentado un aumento o una pérdida de peso no deseados durante la pandemia, no estás solo. Según una encuesta de la Asociación Americana de Psicología, el 61% de los adultos de Estados Unidos informaron de un cambio de peso no deseado desde el comienzo de la pandemia.

Los resultados, publicados en marzo de 2021, mostraron que durante la pandemia el 42% de los encuestados confirmaron un aumento de peso no deseado, 29 libras de media (13 kilos), y casi el 10% de esas personas aumentaron más de 50 libras (22 kilos). Por otro lado, casi el 18% de los estadounidenses afirmó haber experimentado una pérdida de peso no deseada, una media de 26 libras (12 kilos).

Otro estudio publicado en marzo evaluó el cambio de peso en 269 personas de febrero a junio de 2020. Los investigadores encontraron, en promedio, que las personas ganaron una constante 1.5 libras (.7 kilos) por mes.

Según la investigación de la neurocientífica nutricional Lina Begdache, existe una la relación entre la dieta, el estilo de vida, el estrés y el malestar mental, como la ansiedad y la depresión.

El denominador común de los cambios en el peso corporal, especialmente durante una pandemia, es el estrés. Otra encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología en enero de 2021 reveló que cerca del 84% de los adultos estadounidenses experimentaron al menos una emoción asociada al estrés prolongado en las dos semanas anteriores.

Los hallazgos sobre los cambios de peso no deseados tienen sentido en un mundo estresante, especialmente en el contexto de la respuesta al estrés del cuerpo, más conocida como la respuesta de lucha o huida.