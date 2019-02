Bea Johnson: “Mi norma es rechazar todo aquello que no necesito”

Desde el 2008 Bea Johnson ha encabezado el movimiento global “Residuo Cero”, un estilo de vida basado en una filosofía minimalista en el que cada persona disminuye los residuos y desechos que crea. A través de giras internacionales de charlas, su página zerowastehome.com, su exitoso libro “Zero Waste Home” y otros medios, Johnson, no solo busca informar al público sobre esta ideología, también demuestra lo beneficioso que puede ser adoptar un estilo de vida que sigue los principios de las 5Rs: Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar y “Rot” (Compostar en inglés).

¿Qué tan difícil fue dar el primer paso en esta aventura?

No fue difícil. Lo hicimos porque, después de leer algunos libros y ver algunos documentales, mi marido y yo nos sentíamos muy tristes pensando en el futuro que estábamos creando para nuestros hijos, así que eso nos motivó a adoptar un estilo más sostenible. Empezamos por reducir nuestro consumo de agua, después el de electricidad y, finalmente, nos enfocamos en la basura, pero fue fácil eliminar las bolsas de plástico y el papel de la cocina. Cuando empezamos no había una guía, ni libros ni blogs sobre cómo reducir el desperdicio en el hogar, así que me dediqué a probar muchas cosas y también a comprobar muchos extremos, pero lo que fue un poco difícil fue encontrar tiendas que vendieran productos a granel.

¿Cómo fue la transición de tu familia a este estilo de vida?

Lo más difícil para nosotros fue encontrar un equilibrio porque al inicio empecé a fabricar muchas cosas como el pan, la leche de soya, la mantequilla, el queso, así que me compliqué mucho la vida hasta que me di cuenta de que no era posible continuar. Para que un estilo de vida sea sustentable es muy importante adoptar soluciones que puedas sostener por el resto de tu vida.

¿Cuál es el mal hábito más común que comparten la mayoría de los países en cuanto a la eliminación de desechos?

Personalmente, creo que en esta sociedad estamos expuestos a muchas campañas de promoción. Los fabricantes han creado esta sociedad de consumo solo para tratar de vendernos productos que no necesitamos, como bolsas de plástico y también tarjetas de negocios o muestras, pero cada vez que aceptamos uno de esos artículos estamos creando una demanda para que se fabriquen más, así que para mí la primera norma de este estilo de vida es saber decir que “no” y rechazar todo aquello que no necesitamos. Cuando le decimos “no” a esas cosas también podemos evitar que se acumulen en nuestras casas y que luego se conviertan en un problema de basura. Si una persona va a adoptar este estilo de vida la animo a empezar con mi primera norma, que es la de rechazar. En esta sociedad tenemos el hábito de aceptar cuando una persona trata de darnos algo, así que va a tomar un poco de tiempo para que tú puedas recordar no hacer eso y preguntarte si realmente esa cosa es necesaria.

¿Y cuál es la excusa más común que utiliza la gente para no adoptar este estilo de vida?

Hay muchas ideas erróneas sobre “Residuo Cero”. Mucha gente piensa que tienes que ser un hippie para adoptar este estilo de vida o que va a costar más pero no es el caso, descubrimos que nos ahorra un 40% de nuestro gasto familiar. También hay gente que piensa que esto va a tomar mucho tiempo, pero no es el caso. Cuando adoptas un estilo de vida de simplicidad voluntaria eso naturalmente significa que encontrarás más tiempo para hacer lo que más te importa. Mientras más tienes en tu casa, más tienes que limpiar, que arreglar, que botar y también que comprar otra vez.