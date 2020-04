$!Canciones para superar una pandemia

La cultura se ha convertido en uno de los principales refugios para sobrellevar estos tiempos de temor e incertidumbre: desde series a películas a visitas virtuales a alguno de los principales museos del mundo pasando por la lectura de clásicos de la literatura ocupan el tiempo libre que ya no se puede disfrutar en el exterior.

La música, como en cada momento de la vida, ocupa un lugar especial, y quizá por eso han proliferado los conciertos que artistas de todo el mundo ofrecen estos días desde sus casas a través de las redes sociales, como los que se reúnen a través de Instagram en el #YoMeQuedoEnCasaFestival.

Hay canciones para todo momento y estado de ánimo, y ahora conviene recordar aquellas que nos hacen tener esperanza en un futuro mejor y “siempre mirar en el lado brillante de la vida” (‘Always look on the bright side of life’) como cantaron los Monty Python en la mítica ‘Life of Brian’, una parodia de la vida de Jesucristo que los británicos no habrían podido realizar sin la colaboración fundamental de George Harrison.

El músico es también el responsable de una de las canciones para levantar el ánimo por excelencia, ‘Here Comes the Sun’, un canto al optimismo que sigue siendo uno de los mayores éxitos de The Beatles, aunque paradójicamente durante su composición evidenció el peor momento de una banda completamente rota.

Con un tono un tanto más triste, pero con un mensaje de esperanza parecido, destacan otros éxitos de la banda de Liverpool como ‘Hey Jude’, que Paul McCartney compuso originalmente para el hijo de John Lennon, o ‘Let It Be’, también compuesta por McCartney.

El poder de los balcones

Si John Lennon recordó que podemos imaginar y lograr un mundo mejor en ‘Imagine’, Patti Smith insistió en que la gente tiene el poder para hacerlo posible en ‘People have the power’. Dos temas con un claro mensaje político pero que sin duda son un canto a la construcción de un mundo mejor.

La imagen se vio por primera vez en Italia: vecinos reunidos en la lejanía de sus balcones aplaudiendo y entonando canciones para elevar el ánimo en días de confinamiento por la enfermedad, desde el himno italiano o el canto partisano ‘Bella Ciao’, todo un símbolo de resistencia en el país, a ‘Nel blu dipinto di blu’, el célebre ‘Volare’ con el que Domenico Modugno ganó el Festival de San Remo.

Pronto se unió España, donde el aplauso diario al personal sanitario se vio acompañado de la canción ‘Resistiré’, del Dúo Dinámico, todo un himno de esperanza desde que el Gobierno del país decretó el estado de alarma.

Un tema que utiliza samples del mítico ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor, otro himno infinitamente versionado, en distintos idiomas y géneros musicales. Si la propia Gaynor también lo grabó en español, fue la mexicana de origen chileno Amanía grabó la primera versión latina del tema en 1979, y Celia Cruz la adaptó a ritmo de salsa en ‘Yo viviré’.

Además de esta canción, la cantante cubana dejó otros cantos de optimismo como ‘La Vida de un Carnaval’, uno de los temas más escuchados de la artista, y tan recurrente estos días como el ‘Color esperanza’ popularizado por el argentino Diego Torres.

Si hay un canto humanista por excelencia es ‘Gracias a la vida’, de Violeta Parra, versionada entre otras grandes voces femeninas por Cecilia, Joan Báez, Chavela Vargas o Mercedes Sosa, que en ‘La Cigarra’ cantó “Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad/alguien te rescatará/para ir cantando/cantando al sol como la cigarra”.

Aunque no lo parezca, ‘Hoy puede ser un gran día’, como canta Juan Manuel Serrat, aunque para canto a la esperanza el de Noa en a ‘Beautiful that way’ (‘La vida es bella’ es su versión en español), tema central de la banda sonora de la película del italiano Roberto Benigni o, también en el cine, el célebre ‘Somewhere over the rainbow’, de ‘El Mago de Oz’.

El jamaicano Bob Marley lanzó mensajes de libertad y de ánimo en canciones como ‘Redemption Song’ o ‘Three Little Birds’, en la que inmortalizó uno muy sencillo: “no te preocupes por nada, todo va a ir bien”.

Un mensaje que repetiría años después Bobby McFerrin, que consiguió que su ‘Don’t Worry, Be Happy’ fuera la primera canción a cappella el alcanzar el número 1 en Estados Unidos, y que Disney consolidó con la premiada banda sonora de la película de animación ‘The Lion King’, en especial con la canción ‘Hakuna Matata’.

Las canciones más felices del mundo

Canciones que sacan una sonrisa y levantan el ánimo, como las recogidas por un estudio de la Universidad de Groningen (Países Bajos) y que según el mismo son las que despiertan un mayor sentimiento de alegría en quienes las escuchan, entre las que detaca ‘Don’t Stop Me Now’, de la banda británica Queen.

La lista de temas más felices, según la investigación, la completan ‘Dancing Queen’, de ABBA; ‘Good Vibrations’, de los Beach Boys; ‘Uptown Girl’, de Billy Joel; ‘Eye of the Tiger’, de Survivor; ‘I’m a beliver’, de The Monkees; ‘Girls Just Wanna Have Fun’, de Cindy Lauper; ‘Livin’ on a Prayer’, de Bon Jovi; ‘I Will Survive’, de Gloria Gaynor; y ‘Walking on Sunshine’, de Katrina & The Waves’.