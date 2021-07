$!César Perelló: “Las crisis se enfrentan desde el pasado”

¿Buscaste un elemento común para aglutinarlos? ¿Fue difícil llevar a libro mensajes que estaban pensados para las redes sociales? El contenido del libro gira en torno a los cuatro puntos clave para enfrentar esta y cualquier crisis. Sobre esa base aglutiné todo el contenido, que aunque estaba pensado originalmente para llevarlo a las redes muchos de ellos, al estar escritos, era cuestión de cambiar la forma de decirlos. Además la interacción con la gente vía las redes sociales me daba cada vez más material para desarrollar, como el caso de cuando contestaba una pregunta, o me daban otros puntos de vista en los casos en que recibía testimonios de cómo la gente había enfrentado la situación o cómo les había afectado porque no se habían preparado para ello.

¿Cómo reúnes y seleccionas los temas que formarán parte de este libro? El proceso se fue dando poco a poco según escribía para postear en las cápsulas de #FinanzasConCafé, o preparaba cápsulas para mis participaciones en radio cuyo contenido, como no es de extrañar, giraba en torno a cómo salir de esta crisis que nos trae la pandemia. Por eso en el libro comienzo mi plan de acción apelando a la fe, que no se puede perder. Lo que quería decir es “Señores, esto está fuerte pero calma, que vamos a salir. Busquemos la salida”.

De todos los consejos y reglas que das en tu libro, ¿cuál nos recomiendas que memoricemos y no olvidemos nunca jamás? Actuar. No podemos dejar las cosas para mañana. Salir de deudas, crear fondos de emergencia, ahorrar, producir más son cosas que necesitan que actuemos para ser realidad. Como dice la canción no basta con rezar.

En este país existe la sensación de vivir en permanente crisis y que es imposible ahorrar, ¿tener un presupuesto es la regla número uno?

Para ahorrar la regla número uno es tener el verdadero deseo y actuar. Los que ahorran a menudo lo hacen independientemente de sus ingresos o de si tienen un presupuesto. Lo hacen como un hábito, un deber. Claro, el presupuesto ayuda, pero la base es el hábito de ahorro.

¿Cuál crees que es el principal fallo que comete la gente para no ahorrar?

Pensar que no puede y no tener un presupuesto que demuestre que con sus ingresos actuales es posible ahorrar o no. La gente toma el camino fácil y dice “no puedo ahorrar” y ya. Se olvida y no hace el esfuerzo.

¿Cuál es tu inversión favorita para quiénes tienen miedo a invertir?

Ese tema es un poco complicado, pero están los bienes raíces y quizás la bolsa de valores, que son relativamente seguros, pero como toda inversión hay un riesgo y si tienes miedo...

¿Mejorarían nuestras finanzas si en los colegios y escuelas hubiera educación financiera?

Por supuesto. Hace poco leí que en Ontario se va a implementar la educación financiera en jóvenes de entre 16 a 18 años. Les van a enseñar a manejar tarjetas de crédito, preparar presupuestos y el efecto del interés compuesto en nuestras inversiones para que tomen decisiones mejor informados en el futuro.

-Dame tres consejos para alcanzar la libertad financiera...

Esto no es simple pero me atrevería a decir que producir más, ahorrar e invertir. Todo esto con disciplina y organización y un claro objetivo en mente de querer llegar a la independencia financiera. Eso deja una buena pregunta: ¿qué es la independencia financiera? Contestado esto entonces podemos comenzar su búsqueda y aunque para cada uno la repuesta puede ser diferente en términos de monto, es un alto precio que mucha gente no está dispuesta a pagar.

¿Dónde podemos comprar tu libro?

Esta disponible en Amazon en versión digital y carpeta blanda.