Chrissy Teigen, la "influencer" que sigue Joe Biden en las redes sociales

Teigen, de 35 años, es una conocida modelo y presentadora estadounidense que tuvo gran notoriedad en 2010 cuando fue portada de la revista Sport Illustrated. Después ha tenido varios trabajos en la televisión estadounidense, y es muy popular por su faceta como cocinera y escritora, además de protagonizar el espectáculo “Chrissy Court”.

"OH DIOS MÍO !!!!!!!!!!", escribió Teigen en su cuenta de Twitter cuando se enteró de que entre sus seguidores estaba el nuevo presidente de los Estados Unidos. La sorpresa de Teigen no quedó en estas simples palabras. “Mi corazón, oh Dios mío, por fin puedo ver los tuits del presidente y probablemente no se desquiten", escribió y bromeó sobre su futuro en las redes sociales: "Probablemente no debería volver a tuitear nunca más".

Chrissy Teigen destaca por su gran participación en redes sociales, tiene más de 13 millones de seguidores en Twitter y 33 en Instagram, cuentas en las que no ha ocultado su apoyo a Biden y su rechazo a Trump.

Bloqueada por Trump