$!Cinco claves para alcanzar la plenitud

La respuesta fue demoledora: “Ese cambio se produjo cuando tuvimos la valentía de decir ‘no’ a algo que atentaba contra nuestros más profundos deseos. Cuando dijimos ‘no’ a aquello que nos niega, cuando dijimos que “no”, a otro “no” impuesto, sugestionado o sutilmente introducido por otros, sobre todo cuando éramos niños, pero incluso de adultos.

Esa revelación fue el punto de partida de su nuevo libro ‘Las Siete llaves’, enfocado en cómo conseguir nuestra libertad vital, entendida como “aquello que te permite ser amo y dueño de tu propia vida, y en poder manifestar lo que sientes y piensas sin miedos ni represalias”.

“Decir ‘no’ a lo que te niega es decir ‘sí’ a la vida, decirle ‘sí’ a nuestra libertad vital. Negarnos a mantener en nuestra vida aquello que nos niega, es lo que nos afirma”, destacan Rovira (www.alexrovira.com) y Trías de Bes (https://triasdebes.net).

“Y esos “noes” (no seas, no hagas, no intentes, no tengas, no creas, no supongas, no pienses, no aspires a, no desees...) son las falsas creencias, normas inmorales, miedos infundados, culpas inexistentes, deudas con los demás que, en realidad no hemos contraído, facetas de nuestra personalidad que nos atribuyen equivocadamente y mandatos ajenos que nos limitan”, indican los expertos.

“Son escollos que afectan al pensamiento, al juicio, al logro, al disfrute, a la entrega, a la identidad y a la realización integral de nuestro ser. Cuando negamos eso que nos niega, nos liberamos”, señalan.

Para dejar atrás aquellas negaciones, que son como grilletes que nos esclavizan coartando nuestra libertada vital, estos autores recomiendan “hacernos conscientes de aquello que nos limita, humilla, daña, condena, somete, esclaviza, subyuga y, llevado al límite, nos quita alegría, energía y vida”.