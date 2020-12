$!Claves para establecer límites sanos en el amor

La también experta en conducta humana, Karem González, aclara que hay que tener presente que no se trata de una imposición, sino más bien una condición que es flexible, coherente y adaptable. “Un límite sano es lo que me permite estar contigo sin dañarnos. Es lo que necesitas de mí para que estemos bien”, recalca en una publicación en su cuenta de Instagram.

Cómo hacerlo

Dejar pasar algo que te disguste tampoco es una conducta que lleve a establecer límites sanos, sino al contrario. Lo ideal es señalar lo que te molestó en el momento ocurrido para evitar que se repita o siga creciendo en el tiempo. Si bien muchos (sobre todo mujeres) tendemos a pensar que es casi obvio cuando algo nos molesta aunque no lo digamos expresamente, no hay nada mejor que dejar los puntos claros, así evitas malentendidos.

Pero, cuidado, porque a veces la honestidad puede llegar a herir y esa no es la intención. Por eso debes siempre buscar el momento propicio para manifestar lo que no te gusta de tu pareja. Hacerlo cuando estés molesto nunca será una buena opción, ya que las emociones te pueden llevar a decir palabras descompuestas. Mejor espera a que ambos estén tranquilos y en la mejor disposición de conversar y escuchar.

Por último, ten presente ser flexible. Aunque es importante no trasgredir los límites trazados por el bienestar de la relación, recuerda que tampoco se trata de imponer o castigar si no se cumplen. Esto es un proceso que amerita tiempo y, en lugar de reproches, hablar desde el amor para que se logre el propósito.

“Los límites se van delimitando de manera constante y a lo largo de toda la relación. Estos no son estáticos y es posible que a medida que la misma relación madure y se transforme, estos vayan cambiando. Lo importante en este sentido es que la comunicación sea activa y empática en todo momento”, enfatiza Guerrero.

¿Qué pasa si no establecemos límites? En ese caso, la psicóloga dice que es muy probable que una de las partes termine siendo sacrificada por no dar su verdadera cara y que se aguante todo el tiempo por miedo al rechazo. En el peor de los escenarios, recalca que el vínculo amoroso puede llegar a romperse. “Es muy probable que la dinámica general de la relación no sea sana y culmine en una ruptura, ya que no se hace sostenible a través del tiempo”, concluye.