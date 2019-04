$!Coachella: sin selfis y “foodies” no hay paraíso

La oferta gastronómica es uno de los grandes reclamos de un evento en el que no es nada raro ver a muchísima gente comiendo y pasando el rato mientras en los siete escenarios la música no descansa.

Y es que si fuera un videojuego, pasar o no la siguiente fase de “la experiencia” de Coachella depende no de tus habilidades para superar enemigos sino de cuánto estés dispuesto a gastar en la aventura.

El abono normal para tres días costaba 429 dólares, pero el pase VIP ascendía a 999 dólares.

Con esta entrada prémium hay acceso a propuestas gastronómicas diferentes como unos cócteles muy musicales: el Rage Against The Coconut, con ron; o el The Cure All, con tequila.

Si eres VIP también puedes visitar áreas apartadas del jaleo como el Rose Garden, un jardín donde los rosales, las estatuas y las fuentes rodeadas de césped reposan bajo las palmeras de California.

Pero hasta en los VIP hay clases: Outstanding in the Field propone cenas de lujo por 225 dólares el cubierto.

Este festival, donde una barra sirve 40 tipos de cerveza artesanal y otra está consagrada solo al whisky, se conjuga en primera personal del singular, no porque la gente vaya sola sino porque es imprescindible el selfi y el “estoy en Coachella” en las redes sociales.

La célebre noria de la entrada, la torre multicolor Spectra, el cohete H.i.P.O., y el astronauta de Poetic Kinetics prometen ser sensaciones en Instagram con la naturalidad impostada que dan los mágicos filtros de imagen y los cientos de intentos para la foto perfecta.

La plaga de selfis fue comentada incluso por Childish Gambino, quien pidió, a un público que reaccionó con cierta molestia, que se dejaran los móviles tranquilos durante su concierto.

El alojamiento tampoco responde a los estándares habituales de los macrofestivales, ya que si bien hay camping (125 dólares por puesto) el glamour de Coachella invita a opciones más exclusivas como “Safari Tent”, una tienda cinco estrellas para dos personas que cuesta 9.500 dólares.

Con muchos famosos e “influencers” entre el público de un evento que en 2018 acogió a 99.000 personas cada día, las marcas tampoco desaprovechan la oportunidad de estar en Coachella.