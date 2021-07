$!Combate el calor en casa con estos cinco consejos

El calor tan intenso hasta el punto de agobiarnos es, quizá, lo peor del verano. Y aunque combatir esas altas temperaturas puede ser muy sencillo para quienes tienen aire acondicionado en todas las habitaciones de la casa y no les molesta pagar el alto precio que implica utilizarlos siempre, hay otros que simplemente no pueden darse ese lujo. Si este último es tu caso, descuida, porque hay algunos trucos que sirven para refrescar tu hogar que no implican grandes gastos. Sigue leyendo y entérate.