$!Cómo debes calcular la mesada de tus hijos

La pregunta es “¿cómo lo hago?”. Después de todo a mí nunca me educaron al respecto y lo que aprendí fue a la fuerza. A puros golpes de pago de intereses por balances de tarjetas de crédito o pérdida de dinero por no saber diferenciar el rendimiento de una cuenta de ahorros de la de un certificado de depósito. Así que me pregunto: ¿qué puedo hacer para evitar que mis hijos pasen por lo mismo?

¿Qué es una mesada?

¿Cuál debería ser el concepto de la mesada?

Aunque el propósito principal de asignar una mesada a los hijos es iniciarlos en su aprendizaje financiero, ésta no es la única razón. No existe un punto de vista único con relación al concepto que se le debe otorgar al pago de la mesada. Algunos expertos sugieren que sea el pago por su trabajo, asumiendo como el trabajo de los hijos no adultos: ir a la escuela, estudiar y cuidar las herramientas que se les facilitan para ello (útiles escolares, libros, computadoras, etc.). Pero hay quienes opinan que esto podría ser contraproducente si el monto de la mesada no es suficientemente atractivo para motivar a cumplir con los deberes. Sin embargo, muchos coinciden en que es una buena forma de enseñar a los hijos que el dinero se gana trabajando. Otra recomendación es no incluir los quehaceres domésticos en ese pago, puesto que la colaboración de cada miembro de la familia en esos quehaceres debe ser una regla de funcionamiento del hogar, y no debe estar relacionada con el dinero, sino con los conceptos de responsabilidad, trabajo en equipo y contribución al bienestar de todos. No obstante, algo interesante es que un adolescente puede ganar un dinero extra si realiza una tarea especial en el hogar que pueda ser considerada como trabajo para un contratista, como por ejemplo pintar una pared.