$!Cómo elegir un seguro de salud de manera inteligente

No es broma y la ciencia lo ha demostrado: elegir un seguro de salud es extremadamente difícil. Y, para elegir bien, hay que estudiar: un grupo de economistas descubrió que la mayoría de las personas no tomarán la mejor decisión al elegir un plan médico.

Y no solo el ciudadano promedio tiene problemas. Hasta uno de los economistas que hizo el análisis, George Loewenstein, de la Universidad Carnegie-Mellon, no confía en tomar la decisión correcta. Y es que Loewenstein y sus colegas descubrieron que la mayoría de los consumidores tiene dos problemas centrales: no entienden todos los términos y les cuesta mucho hacer los cálculos.

La buena noticia es que algunos de los errores más comunes pueden evitarse, aquí tenemos algunos consejos.

Establecer metas realistas

Las estadísticas muestran que la mayoría de las bancarrotas ocurren a causa de cuentas médicas. Y hay historias de terror, como la de un hombre cuyo primer mes de tratamiento de diálisis le costó medio millón de dólares.

El objetivo es simple: evitar el desastre.

Eso puede significar pagar un poco más al mes. La prima, la cuota mensual por tener cobertura, es un gasto incómodo, especialmente porque, aún con seguro, todavía hay que pagar para ver a un médico.

Pero que ese pago sea casi cero tal vez no sea tu mejor opción. No si te pone en riesgo de protagonizar una historia de terror que podrías evitar.

Entonces: ten mucho cuidado con los planes que aunque tienden a tener primas más bajas, podrían tener deducibles muy altos y dejarte vulnerable de maneras inesperadas.