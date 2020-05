$!¿Cómo manejar las finanzas en cuarentena?

“La situación actual es difícil porque no hay una fórmula universal para esto , es decir, cada caso hay que enfrentarlo de manera individual y cada uno tiene sus características propias. Dependiendo de si perdiste todos tus ingresos de la noche a la mañana o si aun tienes ingresos, aunque menores, del nivel de endeudamiento, de la posibilidad de volver a tener esos ingresos perdidos en el futuro cercano, la capacidad para desarrollar alternativas de generación de ingresos, en otras palabras, de la capacidad de emprender las cosas serán diferentes para cada uno”, asegura Perello.

El confinamiento ha cambiado las reglas del juego. Lo que antes era normal ya no lo es. La forma en la que funcionaban las cosas en muchos sentidos ha cambiado significativamente y un ejemplo de ello se manifiesta en las finanzas personales.

1. Fe. Cuando hablo de fe me refiero específicamente a la fe en Dios que nos pone pruebas, pero nos da las capacidades y herramientas para enfrentarlas. Pero también fe en uno mismo y sus capacidades. Si usted es ateo, al menos tenga fe en usted mismo.

3. Tomar acción. Este es el tercer paso, pero no menos importante que las demás. De nada te vale tener una visión si no la ejecutas, si no la llevas a cabo. Muchas personas tienen ideas fantásticas que nunca ejecutan. Nunca llevan a cabo. O también la posponen constantemente, lo que hoy conocemos como procrastinar. Si tenemos clara la visión y establecemos las metas entonces hay que llevarlas a cabo.