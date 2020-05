$!¿Cómo será internet tras el coronavirus?

¿Veremos una nueva internet tras la pandemia del coronavirus? Este tema ha comenzado a ser objeto de debate, desde que Huawei hiciera una primera propuesta de “nueva internet” ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, según el diario ’The Financial Times’, que ha obtenido documentación relacionada con esta iniciativa china.

“En todo caso, si acabara encontrándose la forma de desarrollarlo, no lo veríamos a corto plazo. Por otra parte, el actual modelo de negocio que sustenta internet, con operadores que prestan servicio de acceso a la red y empresas que prestan servicios por medio de esta, no lo soportaría”, añade Peiró.

Propuesta recibida con reserva

Pero este nuevo sistema no sería totalmente libre, porque requeriría de algún sistema de autentificación para poder funcionar, lo que conllevaría el rastreo de los datos, abriendo la puerta a la censura, ante lo cual, países como EE.UU., Reino Unido y Suecia ya han manifestado sus reservas, según esta universidad.

“Internet es una red de redes, de modo que el concepto de internet como una única red bajo el control exclusivo de un gobierno, un operador o una empresa no existe, no tiene sentido y seguramente no lo tendrá nunca”, advierte Peiró.

"Con el sistema actual una persona puede ser identificada mediante su dirección IP, lo cual requiere de una autorización judicial, pero con un sistema de autentificación para acceder a la red, la identificación sería más sencilla y abierta”, señala Sergio de Juan-Creix, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

Juan-Creix advierte que este sistema de autentificación permitiría a los operadores y otros agentes “controlar nuestro uso de internet, con el riesgo que ello conlleva para nuestra privacidad e intimidad, así como poner en jaque derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de información, o usarse para restringir el acceso a la red a determinadas personas o medios”.

“El actual diseño de Internet con una arquitectura distribuida y con soporte para múltiples tecnologías de comunicación, tiene dos ventajas principales: su escalabilidad (capacidad para crecer) y su robustez”, según Xavier Vilajosana, investigador del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

“Su escalabilidad ha permitido soportar nuevos servicios y el crecimiento exponencial del tráfico desde sus inicios, mientras que su robustez ha permitido que múltiples servicios puedan funcionar sobre esta red, pese a que no pueda ofrecer una garantía estricta de calidad al ser una red distribuida”, afirma Vilajosana.

“Estos dos factores han sido la base sobre la cual se ha sustentado el crecimiento de internet desde sus inicios como red comercial y, gracias a esa base, el ancho de banda de acceso a la red ha crecido un 50 % anualmente de manera sostenida durante los últimos cuarenta años”, según Peiró.

Por esa razón, este experto considera improbable que veamos una ‘nueva internet’ tras la pandemia del coronavirus.