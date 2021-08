$!Conoce cómo es un armario amigo de la naturaleza

“¿Sabes dónde se ha fabricado la camiseta que llevas puesta y cuántos litros de agua se han necesitado para producirla? ¿Has pensado algunas vez en cuánta ropa tienes en el armario pero no te pones y por qué la compraste?” son preguntas reveladoras que todos deberíamos hacernos, según Laura Opazo , especialista en moda sostenible.

Hacia una moda cada vez más sostenible

“Conocernos a nosotros mismos, y ser nuestro propio referente y elaborar nuestro propio discurso nos ayuda a ser conscientes de quienes somos y qué mensaje queremos mandar al mundo. Parece obvio pero no lo es. Poca gente viste en coherencia con su esencia personal y sus valores”, señala.

“Muchas veces consumimos mal, nos dejamos arrastrar por las tendencias y compramos cosas que no necesitamos principalmente porque no nos conocemos”, advierte Opazo.

Exprime tu creatividad. Opazo recomienda reutilizar y recombinar nuestras prendas, ya que “tenemos suficiente ropa pero muchas veces no intentamos combinarla de manera diferente porque nos da miedo arriesgar o nos acostumbramos a un tipo de combinaciones de ropa”. “En ocasiones disponemos mucha ropa pero inconexa y en ese caso se trata de hacer combinaciones únicas y personales con esas prendas para sacarles el mayor partido”, apunta.

Evita las tentaciones. Opazo recomienda darse de baja de todas las ‘newsletters peligrosas’ que nos inducen a adquirir ropa nueva. “Si nos cuesta contenernos, es mejor evitar los ‘cebos’ que en forma de mails promocionales llegan a nuestro correo invitándonos a aprovechar la última oferta o ponernos al día con las últimas tendencias. Ojos que no ven, corazón que no siente, armario ligero y bolsillo lleno”, enfatiza. “Vivimos en una sociedad que nos incita a consumir compulsivamente, compramos sin analizar qué necesitamos y qué nos favorece y acumulamos ropa que terminamos por no ponernos y eso es justo lo que queremos evitar”, comenta Laura.

Lee las etiquetas de las prendas. “Igual que leer las etiquetas de los alimentos y los productos cosméticos nos permite tomar mejores decisiones desde el conocimiento, tener la curiosidad de leer las etiquetas de las prendas, nos puede dar información para interpretar el tipo de modelo productivo que hay detrás, dependiendo de los tejidos y del lugar dónde han sido fabricadas”, señala Opazo.

Apuesta por la calidad y el diseño.“Cuando las prendas son de buena calidad van a acompañarnos durante mucho tiempo. Si además, tienen buen diseño, nos sentarán como un guante y no nos desprenderemos de ellas fácilmente, convirtiéndose en aliados imprescindibles en nuestro día a día”, reflexiona Opazo.

Apuesta por las prendas multiposición y las reversibles.“Así conseguirás tener muchas prendas distintas, con una sola prenda, lo cual minimizará claramente el impacto ambiental de tu vestuario y, naturalmente beneficiará tu economía, permitiéndote ahorra”, indica la autora de ‘Armario sostenible’.

Reduce, reutiliza, recicla y....cuida tu ropa.“De nada sirve comprar algo fabricado de manera sostenible si lo lavamos en la maquina lavadora a alta temperatura, en ciclo largo de centrifugado y con jabones no biodegradables”, lamenta.

Dona o revende. “Si algo está en buen estado pero ya no te sirve o no juega un rol en tu vida, trata de alargar su ciclo vital a través de la donación o la reventa. El último lugar donde debería acabar la ropa es en la basura” de acuerdo a Opazo.

Señala que si una prenda esté ajada es preferible llevarla a un punto limpio (sitio de recogida de productos desechados) para que puedan gestionar los residuos, pero nunca tirarla en el contenedor genérico de la basura, ya que de esa manera acabará en el vertedero sin ser tratada convenientemente, apunta.

por Rocío Gaia