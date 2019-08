$!¿Conoces el lado “gamer” de los famosos?

Lady Gaga

La cantante y actriz Lady Gaga, recientemente galardonada con el Óscar y el Grammy, entre otros premios, gracias a su participación en “A Star was Born”, no solo es famosa por sus populares canciones o por lo extravagante de sus “looks” y videoclips, sino que también ha destacado en redes sociales por su pasión por el videojuego “Bayonetta”.

Justin Bieber

De hecho, en el videoclip de “Where Are Ü Now” había varias referencias a videojuegos, como un dibujo de Pikachu. Además, según informaciones publicadas en el periódico británico The Independent y atribuidas a fuentes de la revista Heat, una vez llegó tarde al concierto en el estadio O2 de Londres por quedarse jugando.

Drake

El famoso rapero Drake, entre otras cosas porque su tema “Kiki do you love me” dio lugar al reto viral del peligroso baile junto a un coche en marcha (“#InMyFellinsChallenge”), es también un reconocido “gamer”. De hecho, sus retransmisiones jugando a “Fortnite” en una plataforma que ofrece un servicio de streaming de video, Twitch, han batido récords.

Ariana Grande

Kim Kardashian

Hubo quienes pensaron que la desarrolladora del título habría pagado a la Kardashian para que les promocionase una publicidad extra, y se lo llegaron a preguntar por Twitter. Su respuesta fue tajante: “No. Y tampoco me han pagado por publicidad en mis tuits. Realmente me encanta ‘CoD’”.

Probablemente, ella sea una de las personas más influyentes del siglo. Kim es la cara más visible del Clan Kardashian-Jenner. Emprendedora, tan pronto saca un maquillaje corporal, una nueva línea de ropa o un show de televisión, pero, además, también tiene tiempo para dedicarle a los videojuegos y, desde hace años, es una acérrima fan de la saga “Call of Duty”. Algo que se descubrió cuando, en 2012, tuiteó: “¡No puedo esperar a que salga ‘Call of Duty: Black Ops II!’ ¡Los gráficos pintan increíbles!”.

Henry Cavill

El hombre de acero pudo haberse quedado sin ser, precisamente eso, Superman. Y es que el actor Henry Cavill estuvo cerca de perder su oportunidad de encarnar a Clark Kent por culpa de su faceta “gamer”.

Curiosamente, cuando Zack Snyder le llamó para ofrecerle el papel, el intérprete, no contestó a la llamada porque estaba jugando al “World of Warcraft”. Así lo confesó en entrevista con GQ: “Vi que era él (quien llamaba) pero la cosa es que no puedes guardar la partida en ‘World of Warcraft’, no se puede pasar, es en directo”. Afortunadamente después pudo aceptar el papel.

El “WoW” no es el único videojuego al que juega Cavill: “He estado jugando a muchos títulos de un solo jugador, como ‘Skyrim’. ¡Dios mío, es un gran juego!”, ha comentado en sus redes sociales.

Además, actualmente Henry Cavill encarna a Geralt de Rivia, el protagonista de la saga de videojuegos “The Witcher”, en la serie de la plataforma Netflix. Viendo su pasión, el papel le viene que ni pintado.