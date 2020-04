$!Consejos para cuidar la vista durante la cuarentena

Así, cuando pasamos mucho tiempo con la vista fija en un lugar, por ejemplo, en una pantalla, la media de parpadeos por minuto baja considerablemente si lo comparamos con la de otras actividades que no requieren fijación visual.

Es fundamental iluminar bien la estancia en la que estemos para no forzar la vista.

Gafas, lentillas y otros consejos.

Las personas con problemas de visión que necesitan gafas o lentillas deben procurar optar por las gafas en lugar de por las lentes de contacto, ya que son más seguras para los ojos.

“Si utilizamos lentes de contacto, debemos realizar una correcta higiene de estas para evitar infecciones oculares”, expresan los especialistas.

Asimismo, aconsejan precaución y medidas protectoras a la hora de realizar determinadas tareas del hogar pues algunas de ellas pueden producir traumatismos o lesiones en los ojos.

Por ello, los doctores del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega recomiendan utilizar gafas protectoras o máscaras de policarbonato para realizar actividades como, clavar un clavo en la pared, podar los árboles del jardín o utilizar lejía.

Por último, los oftalmólogos hacen hincapié en la importancia de no frotarse los ojos, pues este gesto debilita la red de colágeno que se encarga de preservar la curvatura de la córnea.

Pero, sobre todo, no hay que hacerlo nunca sin haberse lavado las manos previamente para evitar la exposición a patógenos.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las manos tocan muchas superficies, de modo que pueden recoger virus y otros microorganismos causantes de enfermedades.

Una vez contaminadas, las manos pueden transferirlos a los ojos y, desde allí, estos microorganismos pueden entrar en el cuerpo y causar una enfermedad, por ejemplo, la COVID-19.

Desde el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, recuerdan que la COVID-19 también puede causar conjuntivitis vírica.

Para evitarla, el doctor Luis Fernández-Vega Sanz insiste en la necesidad de “lavarse y desinfectarse muy a menudo las manos, no frotarse los ojos y, si estamos en contacto con pacientes o lugares públicos, hacer uso de mascarilla y gafas protectoras para no contagiarnos y no transmitirlo”. EFE/REPORTAJES/ Purificación León